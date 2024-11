Die Airbus SE Aktie verzeichnete am heutigen Handelstag einen leichten Kursrückgang. Zu Börsenbeginn notierte das Wertpapier bei 140,96 Euro und fiel im weiteren Verlauf auf 140,32 Euro, was einem Minus von 0,93 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Rückgangs sehen Analysten weiterhin Potenzial für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 160,44 Euro, was einen möglichen Anstieg von über 14 Prozent bedeutet.

Ausblick auf zukünftige Entwicklung

Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 2,14 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1,80 Euro) darstellt. Obwohl das Unternehmen im letzten Quartal einen leichten Umsatzrückgang verzeichnete, prognostizieren Analysten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn pro Aktie von 5,18 Euro. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 13. Februar 2025 veröffentlicht und könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Luftfahrtkonzerns geben.

Anzeige

Airbus-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Airbus-Analyse vom 4. November liefert die Antwort:

Die neusten Airbus-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Airbus-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Airbus: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...