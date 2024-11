Die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) ist am Montag nach Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich angezogen. Das treibt den Biotechnologiewert jetzt an und so sind die Aussichten auf weitere Kurssteigerungen für Anleger. Quartalszahlen über den Erwartungen Am Montag hat der ehemalige Corona-Highflyer BioNTech seine Quartalszahlen vorgelegt. Im Anschluss zogen die Papiere im vorbörslichen Handel an den amerikanischen Märkten um +2,4% an. Grund: Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...