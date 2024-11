Airbus - Warten auf den nächsten Schub

Die Aktie von Airbus gewann im Oktober deutlich an Höhe und stagniert aktuell bei rund EUR 140. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Zahlen gaben dem Papier zunächst keinen weiteren Schub. Das Schlussquartal könnte jedoch für eine Überraschung gut sein.

Der Airbus-Konzern gliedert sich in drei größere Sparten. Rund 73 Prozent steuerte die Herstellung von Passagierflugzeugen in den ersten neun Monaten zum Gesamtumsatz bei. Zu den Bestsellern zählten dabei die A320-Modelle. Der Helikopter- und der Defence & Space-Anteil lagen bei rund zehn, beziehungsweise rund 17 Prozent. Zwar verbuchte der Konzern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein leichtes Umsatzplus. Das operative Ergebnis gab hingegen deutlich nach. Bremsklotz ist die Flugzeugsparte. In den ersten neun Monaten des Jahres wurden nur 497 Passagierflugzeuge ausgeliefert. So mancher Marktteilnehmer ist skeptisch, dass das Jahresziel von 770 Flugzeugen erreicht werden kann. Das Schlussquartal ist traditionell das, gemessen an den Auslieferungen, stärkste Quartal. 2023 wurden von Oktober bis Dezember 247 Flugzeuge an die Kunden übergeben. Diese Marke müsste Airbus in diesem Jahr deutlich übertreffen.

Die beiden anderen Sparten können die Lieferprobleme bei den Passagierflugzeugen nicht kompensieren. Die Helikopter-Sparte hat ähnliche Schwierigkeiten. In den ersten drei Quartalen wurden sogar weniger Hubschrauber ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. Aufgrund unzureichender Kosten- und Terminplanung bei einer Reihe von Satellitenprogrammen hat Airbus im ersten Halbjahr des Jahres Kosten von fast einer Milliarde Dollar in Kauf genommen und prüft nun strategische Optionen für sein Raumfahrtgeschäft.

Eine Reihe von Analysten haben zuletzt ihre Schätzungen reduziert. Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Experten mittelfristig dennoch zuversichtlich. Dabei verweisen sie auf die starke Marktposition. Nach Angaben ihrer jüngsten Studie "Global Market Forecast 2023 - 2042" erwartet Airbus den Bedarf von 40.850 neuen Passagier- und Frachtflugzeugen. Katalysatoren sind Airbus zufolge der Umstieg auf effizientere Modelle, um Kosten zu sparen sowie eine weitere steigende Nachfrage nach Flugreisen vor allem in Schwellenländern. Airbus sitzt bereits auf einem dicken Auftragspolster von 8.749 bestellten Flugzeugen. In den beiden anderen Sparten ist der Auftragsbestand in den ersten neun Monaten jeweils zweistellig angestiegen. Wenngleich die Produktionszahlen voraussichtlich nicht so schnell steigen werden wie ursprunglich geplant, wird erwartet, dass die Auslieferungszahlen in den kommenden Jahren weiter steigen dürften. Turbulenzen am Gesamtmarkt, oder schlechte Unternehmensnachrichten, könnten allerdings die Aktie erneut unter Druck setzen.

Chart: Airbus Widerstandsmarken: 141,25/145,85/147,10/150,70 EUR Unterstützungsmarken: 131,80/133,60/135,40 EUR Die Aktie von Airbus hat Mitte Oktober den seit April diesen Jahres gebildeten Abwärtstrend nach oben durchbrochen und pendelt seit einigen Tagen auf Höhe des Augusthochs von EUR 141,25. Der kurzfristige MACD-Indikator stagniert. Gelingt der Ausbruch über EUR 141,25 eröffnet sich zunächst Potenzial bis EUR 145,85/147,10. Eine nachhaltige Erholung zeichnet sich frühestens oberhalb dieser Zone ab. Solange die Hürde nicht signifikant überwunden ist, muss jedoch mit Rücksetzern bis EUR 135,40 gerechnet werden. Airbus in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 13.07.2023 -04.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Airbus in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 05.11.2019 - 04.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Tradingmöglichkeiten Turbo Bull Open End auf Airbus für Spekulationen, dass der Aktienkurs steigt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro

Knock-Out Barriere in Euro Hebel finaler Bewertungstag Airbus HC2GA3 2,76 113,231 113,231 5,09 Open End Airbus HC6FEY 1,70 123,8577 123,8577 8,17 Open End Airbus HD8Y1R 1,22 128,5395 128,5395 11,15 Open End Airbus HD8Y3M 0,83 132,5297 132,5297 16,30 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.11.2024; 12:40 Uhr Turbo Bear Open End auf Airbus für Spekulationen, dass der Aktienkurs fällt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro

Knock-Out Barriere in Euro Hebel finaler Bewertungstag Airbus HD4UGE 2,83 168,6677 168,6677 -5,06 Open End Airbus HD6CL4 1,74 157,7327 157,7327 -8,37 Open End Airbus HD3WLF 1,44 154,7234 154,7234 -10,17 Open End Airbus HD53EE 0,96 149,7416 149,7416 -15,75 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.11.2024; 12:45 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der Airbus finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!