Die Xiaomi-Aktie zeigt sich robust im volatilen Marktumfeld. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 3,21 EUR, nur knapp unter dem Tageshöchststand von 3,24 EUR. Bemerkenswert ist der bisherige Jahresverlauf: Mit einem Plus von 75 Prozent seit Jahresbeginn belegt Xiaomi den dritten Platz im Hang-Seng-Index. Diese Performance übertrifft die meisten chinesischen Technologiewerte und unterstreicht das anhaltende Investoreninteresse.

Ausblick auf kommende Quartalszahlen

Die Anleger richten ihren Blick nun auf die bevorstehende Veröffentlichung der Q3 2024-Kennzahlen am 19. November. Im vorherigen Quartal konnte Xiaomi bereits einen Gewinn je Aktie von 0,22 HKD präsentieren, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,16 HKD darstellt. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,765 CNY je Aktie, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

