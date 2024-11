NVIDIA - Aktie wird in den Dow Jones Industrial Average® aufgenommen

Werbung







Das Tech-Unternehmen NVIDIA soll künftig den Konkurrenten Intel im Dow Jones Industrial Average® ersetzen.



Wie der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Freitag nach Börsenschluss mitteilte, soll der Chip-Hersteller NVIDIA zukünftig in den Dow Jones Industrial Average® aufgenommen werden. Platz machen soll dafür der Chip-Hersteller Intel. Laut Dow Jones soll so eine bessere Abbildung der Halbleiterbranche im Index erreicht werden. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA stieg in den vergangenen zwei Jahren um 900 Prozent auf 3,3 Billionen US-Dollar. Damit ist NVIDIA aktuell nach Apple das zweit-wertvollste Unternehmen der Welt. Im Vergleich dazu sank die Marktkapitalisierung von Intel in den letzten zwei Jahren um knapp 20 Prozent auf 100 Milliarden US-Dollar ab. Die Änderung soll am 8. November vor Handelsstart in Kraft treten. Parallel dazu soll auch das Chemieunternehmen Dow durch das Beschichtungsunternehmen Sherwin-Williams ersetzt werden. Im Hinblick auf NVIDIA reagierte der Markt positiv. Die NVIDIA-Aktie notierte im vorbörslichen Handel zwischenzeitlich 2,33 Prozent höher bei 138,55 US-Dollar. Die Intel-Aktie musste hingegen Verluste hinnehmen und fiel zwischenzeitlich um 2,37 Prozent auf 22,65 US-Dollar.









