New York - Die US-Börsen haben zum Wochenauftakt nach ihrer leichten Erholung am Freitag etwas nachgegeben. Angesichts einer sehr ereignisreichen Woche gehen Anlegern zunächst kein Wagnis ein. Am Dienstag findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt. Zwischen Kamala Harris von der Demokratischen Partei und dem Republikaner und Ex-Präsidenten Donald Trump wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. Zudem läuft die Berichtssaison weiter und am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...