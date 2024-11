In der Gemeinde El Ejido, in Almeria, Spanien, wurden etwa 5.000 Hektar and Gewächshäusern und 30% der Produktion getroffen und es wird angenommen, dass etwa 100 Millionen EUR an Schäden auf dem Feld entstanden sind, berichtet Hortoinfo.es. Es wurde auch beantragt, dass ein stark betroffenes Gebiet zum Katastrophengebiet erklärt wird. Der spanische Verband der...

Den vollständigen Artikel lesen ...