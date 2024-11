DJ INDEXÄNDERUNG/Nvidia ersetzen Intel im Dow-Jones-Index - Sherwin-Williams ersetzen Dow Inc.

DOW JONES--Die Aktien von Nvidia ersetzen Intel im Dow-Jones-Industrial-Average. Zudem werden die Titel von Sherwin-Williams in den Dow aufsteigen. Dafür müssen die Titel von Dow Inc ihren Platz räumen. Der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices, der den US-Benchmark-Index verwaltet, erklärte, dass die Änderungen vorgenommen würden, um eine repräsentativere Abbildung der jeweiligen Branchen zu gewährleisten. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 8. November in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + Dow-Jones-Index NEUAUFNAHME - Nvidia - Sherwin-Williams + Dow-Jones-Index HERAUSNAHME - Intel - Dow Inc ===

