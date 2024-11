Am Wahltag in den USA mangelt es den Anlegern weiter an Risikobereitschaft. Am Vortag war der DAX bereits unter Druck geraten wegen der Wahl-Unsicherheit. Der heimische Leitindex dürfte daher nun wenig bewegt, aber mit positivem Vorzeichen in den Tag starten. Neben der US-Wahl steht die Berichtssaison mit Zahlen von der DHL Group, Zalando, Hugo Boss und Co im Fokus. "In den USA stehen die Wahlen an und Anleger müssen auf möglicherweise erhebliche Marktbewegungen vorbereitet sein", schrieben die ...

