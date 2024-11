EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis

Exasol erzielt im dritten Quartal erneut positives EBITDA, Jahresprognose bestätigt und konkretisiert



05.11.2024 / 08:02 CET/CEST

Exasol erzielt im dritten Quartal erneut positives EBITDA, Jahresprognose bestätigt und konkretisiert ARR steigt um 11,6 % auf 40,4 Mio. Euro (30. September 2023: 36,2 Mio. Euro)

Umsatz wächst in den ersten neun Monaten um 10,6 % auf 29,1 Mio. Euro (9M 2023: 26,3 Mio. Euro)

EBITDA erhöht sich auf 1,0 Mio. Euro in den ersten neun Monaten (9M 2023: -4,1 Mio. Euro)

Flüssige Mittel zum 30. September 2024 bei 17,8 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 13,3 Mio. Euro)

Wachstumsprognose für 2024 bestätigt, EBITDA-Prognose auf 1,5 bis 2,0 Mio. Euro konkretisiert, Prognose für Flüssige Mittel auf 11 bis 13 Mio. Euro konkretisiert Nürnberg, 5. November 2024: Die Exasol AG, ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyse-Datenbank, hat nach vorläufigen Zahlen in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres ein positives operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von 1,0 Mio. Euro erzielt und damit sein Ertragskraft signifikant verbessert (9M 2023: -4,1 Mio. Euro). Für Exasol ist es damit das dritte operativ positive Quartal in Folge. Auch der Umsatz stieg weiter um 10,6 % auf 29,1 Mio. Euro (9M 2023: 26,3 Mio. Euro). Gleichzeitig erhöhten sich die annualisierten wiederkehrenden Umsatzerlöse (ARR) zum Quartalsstichtag um 11,6 % auf 40,4 Mio. Euro (30. September 2023: 36,2 Mio. Euro). Mit einem Nettozuwachs im dritten Quartal in Höhe von 0,8 Mio. Euro konnte die Entwicklung im ARR wieder an Dynamik gewinnen, nachdem im ersten Halbjahr 2024 noch ein Nettorückgang in Höhe von -1,1 Mio. Euro im Vergleich zum Jahresende 2023 zu verzeichnen war. Auch für das vierte Quartal wird aufgrund eines saisonal höheren Neugeschäfts ein weiter steigender ARR erwartet. "Unsere ARR-Entwicklung hat im dritten Quartal deutlich angezogen. Nachdem wir in den ersten sechs Monaten des Jahres noch eine erhöhte Abwanderungsquote gesehen haben, sind wir jetzt wieder zurück auf dem Wachstumspfad", erklärt Jörg Tewes, CEO der Exasol. "Auch für das verblieben vierte Quartal sind wir zuversichtlich und sehen uns auf einem guten Weg, unsere Jahresprognose zu erreichen." Positiv hat sich in den ersten drei Quartalen auch die Kapitalausstattung des Unternehmens entwickelt. Mit einem positiven Netto-Cashflow von 4,5 Mio. Euro (9M 2023: -4,8 Mio. Euro) konnte die Liquidität weiter auf einem guten Niveau gehalten werden. Die liquiden Mittel lagen zum Ende des dritten Quartals 2024 bei 17,8 Mio. Euro (31.12.2023: 13,3 Mio. Euro). "Mit dem dritten operativ positiven Quartal in Folge haben wir die Gewinnzone nachhaltig erreicht. Diesen Trend wollen wir auch in den kommenden Quartalen beibehalten und so unsere Kapitalausstattung weiter stärken", ergänzt Finanzvorstand Jan-Dirk Henrich. "Die steigende Profitabilität eröffnet uns darüber hinaus zusätzliche Spielräum für weiteres Wachstum." Ausblick 2024 Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 ist unverändert gültig: Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Exasol einen Anstieg des ARR um bis zu 10 % gegenüber dem Vorjahr, während sich der Konzernumsatz um 10 -15 % erhöhen soll. Beim operativen Ergebnis (EBITDA) konkretisiert der Vorstand seine Erwartungen auf einen Wert zwischen 1,5 und 2,0 Mio. Euro (vorher: positiv). Auch die Erwartungen für die liquiden Mittel werden konkretisiert und sollen zum Jahresende 2024 zwischen 11 und 13 Mio. Euro liegen (vorher: über 10 Mio. Euro). Die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal werden am 13. November 2024 veröffentlicht. IR Kontakt

Christoph Marx

Head of Investor Relations

Tel: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com



