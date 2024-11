HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler kündigt einen Monat nach der Fusion mit Vitesco den Abbau von 4.700 Arbeitsplätzen in Europa an, davon 2.800 in Deutschland. Betroffen seien zehn Standorte in Deutschland und fünf weitere in Europa, teilte das Unternehmen mit, das weltweit 120.000 Menschen beschäftigt. Für die Maßnahmen würden rund 580 Millionen Euro Einmalaufwand fällig, hieß es. Ab dem Jahr 2029 sollen die jährlichen Kosten dafür um rund 290 Millionen Euro niedriger liegen./dm/men