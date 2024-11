Anfang November hat die Bewerbungsphase für den The smarter E Award 2025 begonnen. Bis zum 31. Januar 2025 können sich alle Aussteller der weltweiten Veranstaltungsreihe für den renommierten Branchenpreis bewerben. Auch im kommenden Jahr vergibt der Messeverbund The smarter E einen Award in fünf Kategorien. Ab dem 1. November 2024 können Unternehmen in fünf Kategorien ihre Bewerbungen für die begehrte Auszeichnung einreichen. Dabei endet die Bewerbungsphase am 31. Januar 2025. Ferner werden die ...

