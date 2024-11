EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

clearvise AG zeigt stabile operative Entwicklung in den ersten neun Monaten 2024 und bestätigt die Jahresprognose



clearvise AG zeigt stabile operative Entwicklung in den ersten neun Monaten 2024 und bestätigt die Jahresprognose Konzernumsatz betrug nach vorläufigen Zahlen 27,5 Mio. EUR in ersten neun Monaten

Bereinigtes EBITDA erreichte 18,5 Mio. EUR

Gesamtproduktion belief sich auf 351,2 GWh

Prognose für Geschäftsjahr 2024 bestätigt

Frankfurt, 5. November 2024 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat heute die vorläufigen Zahlen für die erste neun Monate des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht. In einem anhaltend schwierigen Marktumfeld hat sich clearvise robust entwickelt. Umsatz und Ergebnis lagen im Rahmen der Erwartungen.



Manuel Sieth, CFO der clearvise AG, kommentiert: "Die Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien waren äußerst anspruchsvoll. Dennoch ist es uns gelungen, Wachstumspotenziale zu erschließen und unser Portfolio strategisch zu stärken. Mit der Erweiterung unserer Kapazitäten, insbesondere durch den Markteintritt in Italien und den Ausbau unserer Photovoltaikprojekte in Frankreich, blicken wir auf ereignisereiche und erfolgreiche Monate zurück. Aufgrund dieser Erfolge und der stabilen Entwicklung unseres Portfolios halten wir an unserer Jahresprognose für 2024 fest und blicken mit Zuversicht auf die kommenden Monate."



In den ersten neun Monaten betrugen die Umsatzerlöse 27,5 Mio. EUR, was einem Rückgang von 18,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (9M 2023: 33,7 Mio. EUR). Hauptursachen für den Umsatzrückgang sind die Veräußerung der finnischen Windparks und der Biogasanlage, leicht niedrigere Produktionsmengen in Frankreich sowie gesunkene Marktwerte in Deutschland. Gleichzeitig führte in Irland eine gesteigerte Produktion in Kombination mit inflationsbedingt höheren Tarifen zu einem deutlichen Umsatzanstieg. Der Umsatzbeitrag aus PV-Parks am Gesamtumsatz stieg auf 26,6 % (9M 2023: 24,9 %).



Das um operative Effekte bereinigte EBITDA lag mit 18,5 Mio. EUR rund 21,5 % unter dem Vorjahresniveau (9M 2023: 23,6 Mio. EUR) und reflektiert den Rückgang der Umsatzerlöse. Gleichzeitig stieg der operative Cashflow auf 12,7 Mio. EUR (9M 2023: 9,8 Mio. EUR). Zudem bietet die Eigenkapitalquote von 42 % eine solide Grundlage für Investitionen. Die Produktion lag mit 351,2 GWh etwa 13,9 % unter dem Vorjahreswert (9M 2023: 407,8 GWh), was hauptsächlich auf den Verkauf der finnischen Windparks im Oktober 2023 zurückzuführen ist. Die PV-Anlagen verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr eine Produktionssteigerung von rund 17,5 %.



clearvise bestätigt den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Die Stromproduktion des Bestandsportfolios soll sich bei normalen Wetterbedingungen weiterhin auf 440 bis 460 GWh belaufen. Dabei geht die Prognose von einem unveränderten Portfolio aus. Die Volatilität bei den Strompreisen ist weiterhin hoch, weshalb eine belastbare Vorhersage der Preise schwierig ist. clearvise prognostiziert den Umsatz daher in einer Spanne von 35,5 bis 37,0 Mio. EUR auf der Basis gesicherter Preise durch PPAs (Purchase Power Agreement) oder die jeweiligen Tarife abzüglich der Aufwendungen für die Stromvermarktung. Das um Sondereffekte bereinigte Konzern-EBITDA wird in der Spanne von 21,8 bis 23,1 Mio. EUR erwartet.





Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).



Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Investor Relations Team clearvise Jan Hutterer Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 65 E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de



