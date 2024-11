Vancouver, British Columbia - 5. November 2024 / IRW-Press / Opawica Explorations Inc. (TSXV: OPW) (FWB: A2PEAD) (OTC: OPWEF) (das "Unternehmen" oder "Opawica") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem Konzessionsgebiet Bazooka ("Bazooka") im Goldgürtel Abitibi Bohrziele von hoher Priorität lokalisiert hat. Diese wurden mit Hilfe der von der Firma ALS GoldSpot Discoveries Ltd. ("Goldspot") bereit gestellten Dienste der erweiterten künstlichen Intelligenz aufgefunden. Konkret haben GoldSpot und Opawica bei der Auffindung der Goldziele den Ansatz des "Smart Targeting" gewählt, bei dem neben der Auswertung der Bohrdaten und mittels Bohrlochsonde (Televiewer) erhobenen Daten aus 2021 und 2022 auch KI-gestützte Methoden eingesetzt wurden.

Die 20 Bohrziele, die im Projekt Bazooka ermittelt wurden, basieren auf den Bohrdaten aus über insgesamt rund 10.000 Bohrmeter. Mit den mittels Televiewer-Sonde erhobenen Daten war das Unternehmen in der Lage, vier mögliche Erzgänge und Schieferstrukturen zu ermitteln, die in Nordost-, West-Nordwest-, Südwest- und Nord-Nordwest-Richtung streichen. So wurden die Hauptfamilien der Erzgänge - die Familie A und die Familie B -- identifiziert. Die Erzgänge der Familie A verlaufen vorwiegend im Streichwinkel N042° und im Fallwinkel 35°-40°, während die Erzgänge der Familie B im Streichwinkel N230° und in einem Fallwinkel von ca. 63° verlaufen.

In einem Szenario stellen Familie A und Familie B eine Erweiterung von Erzgängen und Schergängen jeweils in einem Umfeld mit scherungsgebundener Goldmineralisierung dar. In einem weiteren Szenario ist die spät einsetzende, nordostwärts streichende spröde Deformierung für die nordöstliche Ausrichtung der Erzgänge der Familie A verantwortlich, was möglicherweise darauf hindeutet, dass die Erzgänge der Familien A und B entlang des nordostwärts streichenden Deformierungskorridors gedreht wurden.

Die neu erhobenen Daten wurden zu dreizehn Wireframes modelliert, wobei ausgewählte Goldwerte von mehr als 0,2 g/t Au über vier Meter lange zusammengesetzte Abschnitte verwendet wurden. Daraus ergab sich ein Strukturmodell und Entwicklungszug, der als Grundlage für die Bohrziele 2024 dient.

"Unser Team ist begeistert von der Möglichkeit der Nutzung von KI-Technologien, um die bekannten Mineralisierungsziele im Projekt Arrowhead entsprechend optimieren zu können", erläutert CEO Blake Morgan. "Durch die Zusammenlegung hochmoderner Methoden des maschinellen Lernens mit herkömmlichen Explorationsmethoden waren wir in der Lage, chancenreiche Areale mit größerer Genauigkeit zu ermitteln und so die Wahrscheinlichkeit einer wichtigen Entdeckung zu erhöhen. Wie anhand der Tabelle ersichtlich, haben wir bereits eine Reihe ernstzunehmender, hochgradiger Ziele auf dem Projektgelände lokalisiert. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass wir den Marktteilnehmern mit diesem Bohrprogramm tatsächlich zeigen könnten, dass wir hier an etwas wirklich Großem arbeiten."

Die kanadische Firma GoldSpot Discoveries Corp. gilt als weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und Datenwissenschaft, das mit der KI einen grundlegenden Wandel bei der Auffindung von Mineralvorkommen einläutet. GoldSpot verfügt über Mitarbeiter mit speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Geo- und Datenwissenschaften und ist Anbieter von geologischen Beratungsleistungen sowie mit KI augmentierter Software.

Herr Yvan Bussieres, P.Eng., ist der qualifizierte Sachverständige für Opawica Explorations Inc. und genehmigt den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung. Der qualifizierte Sachverständige hat die Informationen über den Abitibi-Grünsteingürtel nicht verifiziert. Eine Mineralisierung in angrenzenden und/oder nahe gelegenen und/oder geologisch ähnlichen Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens.

Über Opawica Explorations Inc.

Opawica Explorations Inc. ist ein junges kanadisches Explorationsunternehmen mit einem starken Portfolio von Edel- und Grundmetallliegenschaften in der Region Rouyn-Noranda im Goldgürtel Abitibi in Québec. Die Geschäftsführung des Unternehmens verfügt über eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung und Entwicklung erfolgreicher Explorationsprojekte. Das Ziel des Unternehmens liegt in der Erhöhung der Wertschöpfung für Aktionäre durch die Entwicklung von Explorationsprojekten mit Hilfe kostengünstiger Explorationstechnologien, des Erwerbs weiterer Explorationsliegenschaften und der Bildung von Partnerschaften mit Industrieführern durch Joint Venture oder Verkauf.

