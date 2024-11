NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Neutral" belassen. Belarus und Russland stünden für etwa 35 Prozent der globalen Kali-Produktion, schrieb Analystin Angelina Glazova in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu Berichten über gemeinsam geplante Produktionskürzungen wegen zu niedriger Preise. Eine konzertierte Aktion würde das Angebot also verknappen und die Preise hochtreiben. Für K+S bedeute dies Auftrieb, so die Expertin. Sie sieht einen Anstieg des Durchschnittspreises um 5 Prozent mit plus 20 Prozent auf das operative Konzernergebnis durchschlagen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 06:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2024 / 06:43 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

© 2024 dpa-AFX-Analyser