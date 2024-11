In den USA steht der wichtigste Termin des Jahres an: die Präsidentschaftswahlen. Entsprechend verhalten dürften die Anleger dies- und jenseits des Atlantiks im Vorfeld agieren, was sich am Vortag schon abgezeichnet hat. Unternehmensseitig nimmt die Berichtssaison in Deutschland Fahrt auf. DER AKTIONÄR geht auf Commerzbank, Evotec, FMC, Fraport, Hugo Boss, Krones, Redcare, Salzgitter, Schaeffler und Zalando ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...