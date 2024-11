Die Schaeffler AG zieht die Reißleine und geht in die Offensive! Angesichts eines herausfordernden Marktumfeldes, zunehmendem globalen Wettbewerb und der massiven Transformation in der Automobilzulieferbranche hat der Vorstand umfassende strukturelle Maßnahmen beschlossen - vor allem in Deutschland und Europa. Das Ziel ist klar: langfristige Wettbewerbsfähigkeit und eine Neuausrichtung für die Zukunft. Doch die Einschnitte sind drastisch und betreffen nicht nur Prozesse, sondern auch tausende Arbeitsplätze. Lesen Sie, wie Schaeffler sich für den harten Kurs fit machen will und welche Veränderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...