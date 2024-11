NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hugo Boss nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Dank solider Umsätze und einer besseren Kontrolle der Investitionen als erwartet liege das operative Ergebnis (Ebit) des Modekonzerns knapp über den Prognosen, schrieb Analyst Frederick Wild am Dienstagmorgen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 02:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2024 / 02:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

© 2024 dpa-AFX-Analyser