Spekulationen treiben die K+S Aktie: Laut Medienberichten könnte die Kaliproduktion in Belarus verknappt werden, was sich positiv auf den Preis für Kali auswirken könnte. An der Frankfurter Börse reagierte der MDAX-Titel mit einem Kurssprung auf 12,495 Euro. Mit 12,115 Euro ging die Aktie des Kasseler K+S-Konzerns schließlich aus dem Handel - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...