Super Micro Computer wird am Dienstagabend seine Quartalszahlen vorlegen. Schon zuvor hatte das Unternehmen mit weiteren, schlechten Nachrichten zu kämpfen.Wird Super Micro Computer zum neuen Wirecard? Antworten auf diese Frage erhoffen sich Anleger von den am Abend zu erwartenden Quartalszahlen - wenn diese denn überhaupt glaubhaft sind, was nach dem sich immer stärker abzeichnenden, erneuten Bilanzskandal zu bezweifeln ist. Schon einmal ist das Unternehmen wegen Bilanzbetrugs von der Technologiebörse Nasdaq geflogen. Noch bevor das Management am Dienstagabend Wege aus der Glaubwürdigkeitskrise finden muss, ist Super Micro Computer mit neuen, schlechten Nachrichten konfrontiert. Das führte …