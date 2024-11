Zürich - Die Schweizer Börse präsentiert sich am Dienstag im frühen Handel kaum verändert. In den USA findet die lang erwartete US-Präsidentschaftswahl statt. Angesichts des ungewissen Ausgangs erwarten Händler auch im weiteren Tagesverlauf kaum Bewegungen. «Die Märkte gehen in Deckung», heisst es im Handel. Vielmehr erwarten Börsianer nach der US-Wahl sehr schwankungsanfällige Finanzmärkte. «Deshalb ziehen es viele Investoren vor, sich nicht klar ...

