Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.11.2024 / 10:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Dietmar Nachname(n): Ley

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Basler AG

b) LEI

5299006OKY4JQTOWH448

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005102008

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 5.37 EUR 676.62 EUR 5.38 EUR 1129.80 EUR 5.46 EUR 5460.00 EUR 5.40 EUR 91.80 EUR 5.40 EUR 91.80 EUR 5.40 EUR 54.00 EUR 5.40 EUR 178.20 EUR 5.40 EUR 1652.40 EUR 5.40 EUR 91.80 EUR 5.40 EUR 151.20 EUR 5.42 EUR 1252.02 EUR 5.42 EUR 1349.58 EUR 5.49 EUR 554.49 EUR 5.50 EUR 1584.00 EUR 5.50 EUR 2134.00 EUR 5.48 EUR 16.44 EUR 5.50 EUR 1650.00 EUR 5.48 EUR 997.36 EUR 5.48 EUR 93.16 EUR 5.50 EUR 280.50 EUR 5.50 EUR 1166.00 EUR 5.50 EUR 979.00 EUR 5.50 EUR 1006.50 EUR 5.50 EUR 2145.00 EUR 5.50 EUR 478.50 EUR 5.50 EUR 528.00 EUR 5.50 EUR 148.50 EUR 5.50 EUR 1006.50 EUR 5.50 EUR 951.50 EUR 5.50 EUR 1479.50 EUR 5.50 EUR 1215.50 EUR 5.50 EUR 929.50 EUR 5.50 EUR 973.50 EUR 5.50 EUR 1034.00 EUR 5.50 EUR 742.50 EUR 5.50 EUR 374.00 EUR 5.50 EUR 1028.50 EUR 5.50 EUR 693.00 EUR 5.50 EUR 1270.50 EUR 5.50 EUR 874.50 EUR 5.50 EUR 1270.50 EUR 5.50 EUR 1435.50 EUR 5.50 EUR 1232.00 EUR 5.50 EUR 2431.00 EUR 5.50 EUR 1232.00 EUR 5.50 EUR 1210.00 EUR 5.50 EUR 1210.00 EUR 5.50 EUR 1226.50 EUR 5.50 EUR 1342.00 EUR 5.50 EUR 1166.00 EUR 5.50 EUR 979.00 EUR 5.50 EUR 1001.00 EUR 5.50 EUR 1672.00 EUR 5.50 EUR 11.00 EUR 5.50 EUR 82.50 EUR 5.50 EUR 390.50 EUR 5.50 EUR 2018.50 EUR 5.50 EUR 1001.00 EUR 5.50 EUR 2002.00 EUR 5.50 EUR 1122.00 EUR 5.50 EUR 363.00 EUR 5.50 EUR 17165.50 EUR 5.59 EUR 44.72 EUR 5.60 EUR 1859.20 EUR 5.68 EUR 1357.52 EUR 5.65 EUR 779.70 EUR 5.65 EUR 96.05 EUR 5.63 EUR 213.94 EUR 5.65 EUR 1678.05 EUR 5.70 EUR 2194.50 EUR 5.70 EUR 3853.20 EUR 5.69 EUR 335.71 EUR 5.70 EUR 210.90 EUR 5.70 EUR 1487.70 EUR 5.70 EUR 1191.30 EUR 5.70 EUR 1459.20 EUR 5.70 EUR 136.80 EUR 5.70 EUR 2063.40 EUR 5.70 EUR 1128.60 EUR 5.70 EUR 1202.70 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 5.5282 EUR 101370.3600 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.11.2024; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





05.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com