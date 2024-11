© Foto: picture alliance/Daniel Kubirski - picture alliance/Daniel Kubirski



Während die Geschäfte am Heimatflughafen schleppend laufen, profitiert der Flughafenbetreiber von starken Wachstum an seinen internationalen Standorten. Die Aktie gehört am Dienstag zu den Verlierern im MDax.Der Flughafenbetreiber Fraport kann für die ersten neun Monate des Jahres eine deutliche Umsatzsteigerung auf 3,4 Milliarden Euro verzeichnen. Allein im dritten Quartal - in das die starke Sommersaison fälllt - kletterte der Umsatz um 11 Prozent und damit leicht über dem Analystenkonsens. Doch der Großteil der Einnahmen kommt nicht aus Deutschland. Besonders der schleppende Aufschwung im Passagierverkehr am Heimatstandort Frankfurt trübt die Erwartungen des Unternehmens. Statt eines …