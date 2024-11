FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.11.2024 - 11.00 am



- CITIGROUP CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 575 (677) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SEVERN TRENT TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2467 PENCE - CITIGROUP RAISES UNITED UTILITIES TO 'BUY' - PRICE TARGET 1137 PENCE - JPM CUTS UNITED-UTILITIES-PRICE TARGET TO 1175 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 64 (73) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES UK WATER SECTOR ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES PENNON GROUP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 700 (600) PENCE - JPMORGAN RAISES SEVERN TRENT TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2975 (2700) PENCE - RBC CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 425 (435) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1400 (1500) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1400 (1200) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2024 AFX News