Aktionäre können sich wohl zeitnah mit einem Angebot für ihre Anteile am Stahlkonzern befassen. Ein Konsortium rund um einen Großaktionär erwägt eine Übernahme, teilte das SDAX-Mitglied mit. Die Papiere schießen in der Folge kräftig nach oben. Salzgitter hat Kaufinteresse auf sich gezogen. Wie das Unternehmen bekanntgab, erwägt der zweitgrößte Anteilseigner, die GP Günter Papenburg AG, gemeinsam mit der TSR Recycling GmbH & Co. KG eine freiwillige öffentliche Übernahmeofferte für die ausstehenden ...

