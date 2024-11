Die meistgehandelten Produkte: Woche der Wahrheit für Evotec!

Die Unsicherheiten der Anleger aufgrund der US-Präsidentschaftswahl spiegeln sich im Aktienmarkt wieder. Bis ein endgültiges Ergebnis feststeht, kann es noch ein paar Tage gehen. Der DAX® notiert heute kaum verändert. Insgesamt scheinen die Anleger durch die Ungewissheit der Wahl und der kürzlichen Korrektur besorgt. Zu den meistgehandelten Produkten zählen heute Call-Optionsscheine auf die DHL Group.

DHL veröffentlichte heute Morgen die Quartalszahlen zum dritten Quartal. Demnach konnte das Unternehmen einen höheren Umsatz als 2023 erzielen. Dennoch ist der Gewinn zurück gegangen. Die Zahlen sorgten für kein Feuerwerk und die Aktie gab etwas nach. Auch Call-Optionsscheine auf Evotec sind heute stark gefragt. Evotec wird morgen seine Quartalszahlen bekannt geben. Die Aktie konnte seit seinem Augusttief um beachtliche 50 Prozent ansteigen. Das Unternehmen sorgte zudem mit einer Veräußerung einer Produktionsanlage an Monacum Partners kurz vor den Zahlen für Neuigkeiten. Dass es morgen zu einem Kurssprung kommen wird ist fast sicher, aber nicht in welche Richtung. Im Blickpunkt der Anleger stehen zudem Call-Knock-Out-Optionsscheine auf HelloFresh. Die Aktie konnte am Freitag stark nach oben springen. Grund dafür war eine aussichtsreiche Analystenbewertung. Demnach wurde das Kursziel der Aktie von 7 EUR auf 14 EUR verdoppelt. Und auch Faktor-Optionsscheine-Long auf einen weiteren deutschen Titel sind stark gehandelt. Rheinmetall veröffentlicht am Donnerstag seine Zahlen. Die Schlagzeilen sind mehrheitlich positiv. So liefert der Rüstungskonzern zum Beispiel weiter Panzer nach Kiew und baut Munitionsfabriken in der Ukraine.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD1D4Q 7,69 19198,00 Punkte 19925,12 Punkte 24,15 Open End HelloFresh SE Call UG00BY 0,88 103,125 EUR 9,81 EUR 12,17 Open End DAX® Call HD8RBM 0,77 19191,00 Punkte 18457,64 Punkte 24,78 Open End DAX® Put HD06SD 10,81 19195,00 Punkte 20261,24 Punkte 17,49 Open End DAX® Call HD8PZU 7,91 19191,00 Punkte 18435,61 Punkte 24,08 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2024; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD84JB 2,02 19193,00 Punkte 19100,00 Punkte 94,54 12.11.2024 DAX® Put HD1GNF 1,21 19193,00 Punkte 16000,00 Punkte 152,08 18.03.2025 DHL Group Call HC7M11 0,19 36,34 EUR 40,00 EUR 17,13 17.12.2025 NVIDIA Corp. Put HD9KJ2 0,65 136,865 USD 130,00 USD 19,51 18.12.2024 Evotec SE Call HD6FV1 2,04 8,075 EUR 8,00 EUR 6,34 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2024; 10:27 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Deutsche Lufthansa AG Long HC406T 0,52 6,201 EUR 4,62 EUR 4 Open End Rheinmetall AG Long HD4HCP 7,38 472,85 EUR 234,23 EUR 2 Open End LVMH SE Long HC3WX4 2,21 605,80 EUR 404,57 EUR 3 Open End Infineon Technologies AG Long HC284Z 1,21 29,195 EUR 21,89 EUR 4 Open End Berkshire Hathaway Inc. Long HD2T8G 8,57 442,46 USD 379,21 USD 7 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2024; 10:32 Uhr;

