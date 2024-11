DJ PTA-Adhoc: Fast Finance 24 Holding AG: Änderungen im Vorstand der Fast Finance 24 Holding AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/05.11.2024/11:25) - Das amtierende Vorstandsmitglied Andreas Garke hat gegenüber dem Aufsichtsrat der Fast Finance 24 Holding AG heute aus persönlichen Gründen die Niederlegung seines Amtes mit sofortiger Wirkung erklärt. Zu diesem Zeitpunkt wird auch der Anstellungsvertrag mit Herrn Garke in bestem Einvernehmen beendet. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Garke für die geleisteten Dienste und wünscht ihm bereits jetzt beruflich und privat alles Gute für die Zukunft.

Der Aufsichtsrat arbeitet an der langfristigen Neubesetzung des Vorstands und wird den Kapitalmarkt zu gegebener Zeit über die erzielten Fortschritte unterrichten.

Fast Finance 24 Holding AG

Der Vorstand

Aussender: Fast Finance 24 Holding AG Adresse: Uhlandstraße 165, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Sören Jensen Tel.: +49 30 7262 1234-4 E-Mail: investors@ff24.com Website: www.fastfinance24.com

ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

