Vor den am 12. November anstehenden Q4-Ergebnissen von Infineon zeigen die Berichte von NXP und STM ein schwieriges Umfeld auf: Die Umsätze in den Bereichen Industrie und IoT brechen ein, und der einst boomende Automobilsektor kühlt sich ab, insbesondere bei ADAS und Infotainment. Ein leichter Anstieg der Nachfrage nach Unterhaltungselektronik und KI-Servern trug dazu bei, konnte aber den Rückgang im Jahresvergleich nicht umkehren. Die Analysten von mwb research erwarten eine weitere Verschlechterung des Auftragsbestands von Infineon, der bereits seit sieben Quartalen in Folge rückläufig ist. Angesichts dieser Entwicklungen haben die Analysten ihre Schätzungen angepasst, was zu einem neuen Kursziel von EUR 38,50 (zuvor EUR 40,00) führt. mwb research rechnet jedoch weiterhin mit einer Erholung bis H2 2025, da die Trends in den Bereichen Automotive, Industrie und IoT wieder an Fahrt gewinnen würden. Aufgrund der starken Stellung von Infineon in den Bereichen Automobil- und Leistungshalbleiter bekräftigen die Analysten ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Infineon%20Technologies%20AG





© 2024 AlsterResearch