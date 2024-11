Die Nordex-Aktie erlebte am Dienstag einen erheblichen Kursrückgang von rund drei Prozent. Dieser Einbruch folgte auf die Veröffentlichung enttäuschender Quartalszahlen des Konkurrenten Vestas, der seinen Jahresausblick nach unten korrigierte. Die Vestas-Aktie selbst verzeichnete in Kopenhagen einen noch drastischeren Verlust von fast 10 Prozent. Zusätzlich belasteten politische Unsicherheiten den Sektor für erneuerbare Energien, insbesondere die Krise der Ampel-Koalition in Deutschland.

Weitere Faktoren belasten den Windkraftsektor

Die Nordex-Aktie, die kürzlich noch versuchte, die Widerstandszone bei 15,63/15,77 Euro zu durchbrechen, fiel bis auf 12,65 Euro zurück. Neben den Vestas-Zahlen und der innenpolitischen Lage in Deutschland sorgte auch die Nachricht, dass Schweden aufgrund von Verteidigungsbedenken Windkraftprojekte stoppte, für zusätzlichen Druck auf die Branche. Analysten [...]

Hier weiterlesen