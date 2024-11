Atlantic Lithium: Assore baut Beteiligung aus

Anzeige / Werbung

Atlantic Lithium gewinnt mit dem südafrikanischen Bergbaukonzern Assore International Holdings Limited einen starken Partner. Assore hat kürzlich seine Beteiligung an Atlantic Lithium auf 27,16 % erhöht und könnte laut einem aktuellen Pressebericht durch weitere geplante Käufe auf über 30 % aufstocken. Diese Entwicklungen zeigen das wachsende Vertrauen in das Potenzial des Ewoyaa-Projekts, das erste große Lithium-Bergbauprojekt in Ghana. Zusätzlich hat auch das Managementteam von Atlantic Lithium seine Anteile am Unternehmen erhöht und sendet damit ein klares Signal für die zukünftige Ausrichtung und das langfristige Engagement im Projekt.

Assore: Ein starker Partner

Assore International Holdings ist ein etablierter Akteur im südafrikanischen Bergbausektor und spezialisiert auf den Abbau und Handel von Metallen und Mineralien, darunter Mangan, Eisen und Chrom. Assore verfügt über umfangreiche Erfahrung im Betrieb von Minen und im internationalen Handel - ein Vorteil, den Atlantic Lithium für das Ewoyaa-Projekt nutzen kann. Assore ist finanziell stark aufgestellt und bringt zusätzlich wertvolles technisches Know-how mit.

Diese Partnerschaft bedeutet für Atlantic Lithium nicht nur eine verbesserte finanzielle Grundlage, sondern auch strategische Unterstützung bei der Entwicklung und dem Bau der Mine. "Assore ist für uns ein idealer Partner, der uns sowohl bei der operativen Entwicklung als auch beim Marktzugang helfen kann," erklärt Neil Herbert, Executive Chairman von Atlantic Lithium. Die Investition von Assore bietet dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Stabilität und ermöglicht es Atlantic Lithium, die nächste Phase des Projekts sicher anzugehen.

Management erhöht Anteile

Ein weiteres starkes Signal kommt aus dem eigenen Haus: Neil Herbert und Keith Muller, CEO von Atlantic Lithium, haben ihre Beteiligungen am Unternehmen erhöht. Auch Keith Muller plant, seine Anteile weiter auszubauen. Diese Schritte zeigen, dass die Führungskräfte des Unternehmens selbst fest an den Erfolg des Projekts glauben und sich langfristig engagieren. Wenn das Management eigene Mittel in das Unternehmen investiert, stärkt dies oft das Vertrauen der Investoren und signalisiert eine hohe Identifikation mit den Unternehmenszielen und -werten. Die erhöhte Beteiligung des Managements stellt nicht nur eine finanzielle Absicherung dar, sondern zeigt auch, dass das Führungsteam voll hinter dem Projekt steht.

Minerals Income Investment Fund stärkt strategische Position

Auch der Minerals Income Investment Fund (MIIF), ein ghanaischer Staatsfonds zur Förderung von Investitionen im Rohstoffsektor, ist ein strategischer Aktionär von Atlantic Lithium. Im Januar 2024 investierte der MIIF 5 Millionen USD in das Unternehmen und unterstützte damit das Ewoyaa-Projekt in einer wichtigen Phase. Diese Beteiligung unterstreicht die politische Unterstützung für das Projekt und zeigt, dass Ghana an der Entwicklung eines eigenen Lithiumsektors interessiert ist. Das Ewoyaa-Projekt zielt laut dem Management auf eine jährliche Produktion von 365.000 Tonnen Spodumenkonzentrat ab und könnte damit Ghana zu einem wichtigen Akteur im globalen Lithiumsektor machen. Die breit aufgestellte Aktionärsstruktur gibt Atlantic Lithium die nötige Flexibilität und Stabilität, um das Projekt erfolgreich voranzutreiben und die angestrebten wirtschaftlichen und sozialen Ziele erreichen zu können.

