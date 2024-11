Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Abschluss der Transaktion nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen- Die TTP Group ist ein führendes Ingenieursunternehmen, spezialisiert auf die Biotechnologie- und Pharmaindustrie- Kunden von TTP sind Innovations- und Branchenführer in Europa- Exyte-CEO Büchele: "Der Erwerb von TTP stärkt unsere Engineering-Expertise und bringt zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten für Exyte, insbesondere in den boomenden europäischen Biopharma- und Life-Sciences-Märkten."Exyte, ein weltweit führendes Unternehmen im Design, Engineering und der Bereitstellung von High-Tech-Anlagen, hat die Übernahme der TTP Group ("TTP") erfolgreich abgeschlossen. Die im September 2024 angekündigte Transaktion wurde nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen vollzogen.TTP ist ein spezialisierter und anerkannter Partner für Blue-Chip-Kunden in den Bereichen Biotechnologie, Pharma und Chemie in Europa. Das Unternehmen deckt mit den operativen Marken "Pharmaplan" und "Triplan" das gesamte Dienstleistungsspektrum ab, von Engineering über Beschaffung, Bauleitung bis hin zur Validierung.Exyte wird TTP mit seinen eigenen Aktivitäten im Bereich Biopharma und Life Sciences in Europa kombinieren, um eine noch engere Partnerschaft mit den schnell wachsenden europäischen Biotechnologie- und Pharmasektoren aufzubauen. Die Transaktion festigt Exytes Position als globaler Akteur im Pharmamarkt, und stärkt sowohl Präsenz als auch Leistungsfähigkeit des Unternehmens in Europa.Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte, sagt: "Dieser strategische Schritt ist ein wichtiger Meilenstein für Exyte auf unserem 'Pathway to Ten' und steht im Einklang mit unserer Zukunftsagenda 'Next Level'. Die Kombination der Ingenieurskompetenz von TTP mit Exytes Expertise im Bereich der Projektrealisierung stärkt unsere Präsenz im europäischen Biotech- und Pharmasektor. Wir können unseren Kunden nun umfassende Unterstützung bieten, von der strategischen Planung bis hin zur Realisierung von technisch komplexen Anlagen."Dr. Andreas Bonhoff, CEO der TTP Group, erklärt: "TTP und Exyte teilen den Anspruch, innovative und nachhaltige Lösungen anzubieten. Gemeinsam werden wir unsere Position im wachsenden Markt für pharmazeutische und chemische Anlagen ausbauen. Die Kombination unserer Stärken ist ein Gewinn für unsere Kunden und ein positiver Schritt in eine erfolgreiche Zukunft."Strategische Expansion von Biopharma und Life SciencesDie von President Ronan Donohue geleitete Global Business Unit Biopharma und Life Sciences ist nach Umsatz das zweitgrößte Segment von Exyte. Die Erlöse des Bereichs erreichten im Jahr 2023 580 Millionen Euro. Der Auftragseingang stieg um 12 Prozent auf 650 Millionen Euro. Im Rahmen der "Next Level"-Agenda soll der Umsatz von Biopharma and Life Sciences weiter steigen. Mittelfristig plant der Bereich, einen Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro zu erzielen. Donohue sagt: "Die Kombination von TTP mit unserer aktuellen europäischen Organisation im Geschäftsfeld Biopharma und Life Sciences ist ein wesentlicher Beschleuniger für das Wachstum der Global Business Unit."Über ExyteExyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit seiner einzigartigen Expertise, die das Unternehmen seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickelt, beliefert Exyte Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an - von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Das Unternehmen schafft eine bessere Zukunft, indem es Schlüsselindustrien ermöglicht, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Exyte mit weltweit rund 9.900 Mitarbeitenden einen Umsatz von 7,1 Milliarden Euro. www.exyte.netÜber TTP GroupTTP Group ist eine auf Ingenieurdienstleistungen für die Prozessindustrie spezialisierte Unternehmensgruppe. An 27 Standorten in Belgien, Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz sind mehr als 1.000 Mitarbeitende unter den operativen Marken Pharmaplan und Triplan tätig. Pharmaplan deckt die gesamte Wertschöpfungskette des Pharma-Engineerings von der Beratung über die Durchführung von EPCM-Projekten, Qualification und Validation sowie Upgrades bis hin zur lokalen Standortunterstützung ab. Triplan übernimmt als führender Engineering-Partner für die chemische Industrie die technische Entwicklung für Neu- und Umbauprojekte sowie die Modernisierungen bestehender Anlagen. Mit den zwei starken Marken, die seit über 50 Jahren etabliert sind, zählt sich die TTP Group zu einem der führenden Ingenieurdienstleistern in Europa. www.ttp-group.eusamy.abdelaal@exyte.netwww.exyte.netKontakt:Samy Abdel AalPublic Relations ManagerTelefon: +49 711 880 44 696Mobile: +49 172 840 33 01samy.abdelaal@exyte.netwww.exyte.netPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2548613/Exyte_TTP.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1487100/Exyte_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/exyte-schlieWt-erwerb-der-ttp-group-ab-302296473.htmlOriginal-Content von: Exyte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100084469/100925516