München (ots) -Alles auf Joyn! Die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 feiert im Oktober 2024 den besten Monat seit ihrem Bestehen. Die Watchtime auf dem Superstreamer Joyn wächst um herausragende 60 Prozent - der Bestwert in 2024. Die Zahl der monatlichen Video-Nutzer:innen steigert sich um sehr starke 45 Prozent. (Beide Werte im Vergleich zum Oktober 2023)Katharina Frömsdorf, CEO Joyn: "Der Oktober 2024 war unfassbar erfolgreich für Joyn. Wir wachsen um superstarke 60 Prozent bei der Watchtime. Das bedeutet, die Nutzer:innen verbringen immer mehr Zeit mit unseren Inhalten. Dieses sehr gute Ergebnis zeigt, dass wir mit unserer Streaming-Plattform die richtige Strategie verfolgen."Henrik Pabst, verantwortlich für alle Inhalte der ProSiebenSat.1 Group: "Seit 15 Monaten treffen wir in unserer Gruppe alle wichtigen Programm-Entscheidungen nach der Maßgabe 'Alles auf Joyn'. Das zahlt sich aus. ProSieben, SAT.1 und Kabel Eins sind mit ihren Programmen starke Stützen für das Wachstum von Deutschlands Superstreamer."Haupttreiber des starken Wachstums sind die Shows "Promi Big Brother", "Wer stiehlt mir die Show" und "The Voice of Germany" genauso wie die SAT.1-Serien "Die Spreewaldklinik" und "Die Landarztpraxis".Über JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und gut 42.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.