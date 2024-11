EQS-Ad-hoc: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Schweizer Electronic AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024



05.11.2024 / 12:39 CET/CEST

Schweizer Electronic AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 Schramberg, 05.11.2024 - Auf Grundlage der vorläufigen Finanzergebnisse der ersten neun Monate 2024 der SCHWEIZER-Gruppe hat der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angepasst. Nach einem Umsatzwachstum von +7,8 Prozent in den ersten neun Monaten 2024 bestätigt der Vorstand seine Umsatzprognose am unteren Ende der Bandbreite von 140 bis 150 Mio. Euro. Die aktuell schwierige gesamtwirtschaftliche Lage führt zu einer Unterauslastung der Hersteller von Leiterplatten in Europa und in Asien. Dadurch erhöht sich der Preisdruck auf Leiterplattenprodukte weiter. Die Wirksamkeit bereits eingeleiteter Maßnahmen zur Kostenanpassung am Standort in Schramberg haben sich durch verschiedene Kostenremanenzen etwas verzögert, so dass diese im vierten Quartal noch nicht voll wirksam werden. Infolgedessen erwartet der Vorstand ein EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von zwischen 0 und 2 Mio. Euro (bisherige Prognose: 2 bis 5 Mio. Euro), sowie eine Eigenkapitalquote zwischen 15 und 20 Prozent (bisherige Prognose: 20 bis 25 Prozent). Vor dem Hintergrund der anhaltenden Herausforderungen wird das Management das Programm zur Ergebnisverbesserung weiter vorantreiben, um der Auslastungssituation im Werk Schramberg Rechnung zu tragen. Das Unternehmen wird seine Ergebnisse für die ersten neun Monate 2024 am 8. November 2024 unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte bekanntgeben. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/unternehmenskennzahlen/erlaeuterung-kennzahlen .

Kontakt:

Elisabeth Trik

Investor Relations

Telefon: +49 7422 512 302

Fax: +49 7422 512 397

ir@schweizer.ag



Über SCHWEIZER Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen. Weitere Informationen erhalten Sie von: Elisabeth Trik

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 / 512-302

E-Mail: elisabeth.trik@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag

Bilder: Schweizer Electronic AG | Flickr

