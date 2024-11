Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen erholt sich schleppender als gedacht. Für das Gesamtjahr erwartet der Flughafenbetreiber Fraport nun, dass die Zahl der Fluggäste an Deutschlands größtem Airport noch bis zu zehn Millionen unter dem Rekordjahr 2019 bleiben wird. Die Fraport-Aktie rutscht am Dienstag im MDAX zeitweilig deutlich ab. Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen bleibt auch 2024 noch weit von dem Niveau aus der Zeit vor der Corona-Pandemie entfernt. Fraport rechnet jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...