Zalando - Starkes Quartal für Europas größten Modehändler

Dank eines hervorragenden Starts in das Herbst- und Wintergeschäft sowie ein gut laufendes Firmenkunden-Geschäft, konnte Zalando sowohl ein Umsatz- als auch ein Gewinnwachstum verzeichnen.



Im dritten Quartal kletterte der Umsatz des Modegiganten um rund 5% nach oben und betrug somit 2,4 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen belief sich auf rund 93 Millionen Euro und lag damit signifikant über dem im Vorjahresquartal gemeldeten Betrag von 23 Millionen Euro. Entsprechend positiv fiel auch der Nettogewinn aus und schrieb sich mit 44 Millionen Euro in die Bücher des Unternehmens nieder. Einen wichtigen Beitrag zu diesen Ergebnissen dürfte auch die Anzahl der aktiven Kunden geleistet haben, diese überschritt nach 2 Quartalen wieder die Marke von 50 Millionen. Durch eine Umgestaltung des Treueprogramms benötigen Kunden ab jetzt keine kostenpflichtige Mitgliedschaft mehr um mittels Käufen Punkte zu sammeln. Des Weiteren verzeichnete auch die durchschnittliche Warenkorbgröße ein Plus im Vergleich zum Vorjahresquartal und stieg von 58,80 Euro auf 61 Euro an.









