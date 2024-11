Die Mercedes-Benz Group-Aktie verzeichnete am Montagmorgen einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Der Kurs fiel um 0,2 Prozent auf 56,04 Euro, was den Abwärtstrend der vergangenen Wochen fortsetzt. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt der Kurs noch 3,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 54,05 Euro, das am 20. September 2024 erreicht wurde. Das Handelsvolumen belief sich auf 32.313 Aktien, was auf ein verhaltenes Interesse der Anleger hindeutet.

Analysten bleiben optimistisch

Ungeachtet der jüngsten Kursentwicklung zeigen sich Finanzexperten weiterhin zuversichtlich für die Zukunft des Stuttgarter Automobilherstellers. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 73,70 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren die Experten einen Gewinn von 9,84 Euro je Aktie. Diese positive Einschätzung steht im Kontrast zum aktuellen Börsengeschehen und könnte Anlegern Anlass zur Hoffnung geben.

