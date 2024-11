HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Jenoptik mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern dürfte am 12. November ordentliche Quartalszahlen veröffentlichen, schrieb Analyst Finn Kemper in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die günstige Bewertung sei eine attraktive Kaufgelegenheit./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 08:13 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2024 / 08:13 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2NB601

