Vor allem die Verkäufe von hochpreisigen Autos, aber auch von Elektroautos Made by Mercedes-Benz blieben zuletzt deutlich hinter den Erwartungen zurück. Das drückte auf die Profitabilität. Folge: Die Aktie liegt im Jahresverlauf mit 10,6 Prozent im Minus.Die Schwäche des Auto-Geschäfts in den vergangenen zwölf Monaten sei Anlass zur Sorge, schrieb Goldman Sachs-Analyst George Galliers in seinem Update zu Mercedes-Benz. Sie spreche für nicht nur zyklischen, sondern strukturellen Gegenwind. Die in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...