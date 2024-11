Original-Research: Brockhaus Technologies AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Brockhaus Technologies AG

Unternehmen: Brockhaus Technologies AG ISIN: DE000A2GSU42



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 05.11.2024

Kursziel: 66,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Brockhaus dürfte FY-Guidance nach soliden vorläufigen Q3-Zahlen erreichen

Brockhaus hat gestern vorläufige Q3-Zahlen berichtet, die leicht über unseren Erwartungen lagen. Dabei konnte Bikeleasing trotz gedämpfter Absatzentwicklung ein deutlich zweistelliges Ergebniswachstum und IHSE die von uns erwartete Rückkehr zum hohen Margenniveau zeigen. Die FY-Guidance wurde vollumfänglich bestätigt.



[Tabelle]



Fortsetzung des Ergebniswachstums bei Bikeleasing: In Q3 erzielte Bikeleasing ein bereinigtes EBITDA i.H.v. 30,0 Mio. EUR (Vj.: 22,6 Mio. EUR), was einem Plus von 32,7% yoy entspricht. Dieser Anstieg in Q3 ist u.E. nicht auf ein Wachstum der vermittelten Fahrräder, sondern auf den anorganischen Effekt der Akquisition externer Handelsagenturen in 2023 sowie positive Preiseffekte aus der Umstellung der Verträge auf sich an das Zinsumfeld anpassende Konditionen geschuldet. In der Folge dürfte das EBITDA/Rad in Q3 den bisherigen Rekordwert aus H1/24 (rd. 500 EUR) nochmals übertroffen haben. Die verlangsamte Absatzdynamik ist dabei laut BKHT u.a. auf das Konsumklima zurückzuführen. Zudem wurde signifikantes Neugeschäft aus Bonitätsgründen nicht abgeschlossen, um etwaige Forderungsausfälle auf Seiten der Forderungskäufer bzw. bei Verbleib der Forderungen auf der eigenen Bilanz bei BKHT selbst zu vermeiden. Die Neukundengewinnung bei Bikeleasing in Q3 war im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, ist aber grundsätzlich volatil und verblieb weiter auf einem soliden Niveau (+3 Tsd. Unternehmen mit ~100k Arbeitnehmern; Q3/23: +5 Tsd. Unternehmen mit ~300k Arbeitnehmern), sodass in den ersten neun Monaten 2024 über 10 Tsd. Unternehmen mit 400k Arbeitnehmern ongeboardet wurden.

IHSE: Q3-Zahlen spiegeln erwartete Rückkehr zu historischer operativer Stärke wider: In Q3 erzielte IHSE einen Umsatz i.H.v. 10,0 Mio. EUR bei einem EBITDA von 2,8 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von 28% entspricht. Während die Zahlen des Vorjahresquartals (Q3/23) vom größten Auftrag der Unternehmensgeschichte geprägt waren (Umsatz: 11,8 Mio. EUR; EBITDA: 4,3 Mio. EUR; EBITDA-Marge: 36,2%), hat IHSE in Q3/24 nach einem schwachen ersten Halbjahr wie von uns erwartet zurück in die Spur finden können. Auch das Q4 dürfte aufgrund des hohen Auftragsbestands i.H.v. 8,3 Mio. EUR ähnlich wie das Q3/24 ausfallen. Für Q4 erwarten wir weiterhin einen Umsatz von rd. 10 Mio. EUR und ein EBITDA von 2,7 Mio. EUR.



In Q4 muss BKHT noch 12,0 Mio. EUR zur Erreichung der EBITDA-Guidance erzielen (Q4/23: 13,0 Mio. EUR), was wir angesichts des deutlich gesteigerten EBITDA/Rad auch bei einem gleichbleibenden Absatzvolumen in Q4 für erreichbar erachten (MONe: 81,1 Mio. EUR).



Fazit: Mit den soliden Q3-Zahlen dürfte BKHT das untere Ende der FY-Guidance erreichen und 2024 mit einem deutlich zweistelligen Wachstum abschließen. Dabei schreitet die Entschuldung des Unternehmens weiter durch die Ablösung von u.E. hochverzinsten Bikeleasing-Akquisitionskrediten voran. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

