Brockhaus Technologies AG

Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichungstermin der Quartalsmitteilung Q1 2025 auf 30. Mai 2025 verschoben; Testate 2024 für drei operative Gesellschaften der Bikeleasing-Gruppe erteilt



14.05.2025

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichungstermin der Quartalsmitteilung Q1 2025 auf 30. Mai 2025 verschoben; Testate 2024 für drei operative Gesellschaften der Bikeleasing-Gruppe erteilt Frankfurt am Main, 14. Mai 2025 Der Vorstand der Brockhaus Technologies AG ("Brockhaus Technologies" oder "Gesellschaft", ISIN: DE000A2GSU42) hat heute beschlossen, die für den 15. Mai 2025 vorgesehene Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1 2025 auf den 30. Mai 2025 zu verschieben, um weitere Erkenntnisse der derzeit andauernden internen Untersuchung in der Mitteilung berücksichtigen zu können. Die am 7. Mai 2025 veröffentlichten Ertragskennzahlen für Q1 2025 bleiben unverändert. Mit dem heutigen Tag sind die handelsrechtlichen Jahresabschlüsse 2024 von allen drei operativ relevanten Gesellschaften des Bikeleasing-Teilkonzerns von den lokalen Wirtschaftsprüfern mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken testiert. Die BLS Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, die BLS Versicherungs GmbH & Co. KG und die Lesora GmbH sind die prüfungspflichtigen Gesellschaften des Teilkonzerns und umfassen den weit überwiegenden Teil der operativen Aktivitäten des Brockhaus Technologies-Konzerns. Die Prüfungen des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses 2024 der Brockhaus Technologies AG dauern weiterhin an. Dies gilt auch für die Abschlüsse der Gesellschaften des IHSE-Teilkonzerns. In dem Zusammenhang hat der Konzernabschlussprüfer KPMG mitgeteilt, dass ihm bislang keine Sachverhalte außerhalb des Teilkonzerns IHSE bekannt geworden sind, die einer weiteren Untersuchung bedürfen. Kontakt: Brockhaus Technologies - Florian Peter Telefon: +49 69 20 43 40 90 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



