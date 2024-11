San Francisco / Zürich - Die aktuelle Salesforce Umfrage «State of the AI Connected Customer» zeigt, dass das Vertrauen von Konsumentinnen und Konsumenten in Unternehmen den niedrigsten Stand der letzten Jahre erreicht hat. Für die Studie wurden weltweit 15'015 Menschen befragt. Fast drei Viertel (72 Prozent) der Konsumentinnen und Konsumenten weltweit vertrauen Unternehmen weniger als noch vor einem Jahr. Als wichtigsten Grund geben 65 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...