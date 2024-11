WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit festerer Tendenz geschlossen. Der Leitindex ATX stieg um 0,73 Prozent auf 3.558,65 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 1.772,28 Einheiten.

Auch das internationale Börsenumfeld zeigte sich überwiegend im grünen Bereich. Allerdings berichteten Marktbeobachter von eher vorsichtig und zurückhaltend agierenden Akteuren angesichts der US-Präsidentschaftswahlen. Für die kommenden Tage erwarten Experten eine erhöhte Volatilität an den Märkten, da die Wahlnacht womöglich keine Klarheit bringen könnte.

Weiter im Blick behalten Anleger auch die am Donnerstag anstehende Fed-Zinsentscheidung. Zwar dürfte die Zinssenkung mit großer Wahrscheinlichkeit kommen, offen ist aber, wie das Wording der Fed ausfällt, hieß es dazu von der Helaba.

Auch datenseitig richteten sich die Blicke auf die USA: Die Stimmung unter den Dienstleistern in den USA hat sich im Oktober unerwartet weiter aufgehellt.

Unter den Einzelwerten in Wien rückten Aktien der Post nach Zahlenvorlage in den Fokus. Der Konzern hat in den ersten neun Monaten gut verdient. Beim Umsatz wurde ein Zuwachs von 13,6 Prozent verzeichnet. Post-Aktien schlossen 0,5 Prozent höher.

Für Auftrieb beim ATX sorgten die im Index schwer gewichteten Bankwerte. So zogen Erste Group um gut zwei Prozent an und Bawag gewannen 0,9 Prozent. Raiffeisen zeigten sich mit plus 0,7 Prozent ebenfalls freundlich.

Auch die Ölwerte zeigten sich mit positiven Vorzeichen. Schoeller-Bleckmann stiegen deutlich um 2,5 Prozent und OMV gewannen leicht um 0,3 Prozent an Wert. Bei den Versicherern konnten sich Vienna Insurance Group um 1,4 Prozent verbessern. Aktien der UNIQA schlossen mit plus 0,9 Prozent.

Im europäischen Stahl-Sektor sorgte ein mögliches Übernahmeangebot für Salzgitter für Auftrieb. In Wien konnten die Aktien der Voestalpine 1,3 Prozent gewinnen./ger/mha/APA/jha

AT0000652011, AT0000743059, AT0000937503, AT0000999982, AT0000BAWAG2