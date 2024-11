EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Erwartete Verzögerung bei Aufschwung in der Halbleiterausrüstungsindustrie: Finanzziele für 2025 um ein Jahr verschoben / Umsatz- und Ergebnisprognose für 2024 bestätigt



Der Vorstand der JENOPTIK AG geht nach aktueller Einschätzung davon aus, dass der zyklische Aufschwung in der Halbleiterausrüstungsindustrie später eintreten wird als ursprünglich erwartet und sich die gegenwärtig hohen allgemeinen Marktunsicherheiten fortsetzen.



Für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt der Konzern aufgrund des weiterhin guten Auftragsbestands die bisherige Umsatz- und Ergebnisprognose, die ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich (2023: 1.066,0 Mio Euro) sowie eine EBITDA-Marge von 19,5 bis 20,0 Prozent (2023: 19,7 Prozent), einschließlich einer erwarteten Belastung von etwa 0,5 Prozentpunkten für den Umzug an den neuen Halbleiterstandort in Dresden, vorsieht. Der Auftragseingang im Geschäftsjahr 2024 wird voraussichtlich leicht unter dem Vorjahreswert liegen.



Für das Geschäftsjahr 2025 hatte Jenoptik bislang einen Umsatz von rund 1,2 Mrd Euro sowie eine EBITDA-Marge von 21 bis 22 Prozent angestrebt. Insbesondere aufgrund der erwarteten Verzögerung des Aufschwungs in der Halbleiterausrüstungsindustrie wird nun mit der Erreichung dieser Ziele im Jahr 2026 gerechnet.



Mögliche Portfolioveränderungen sind in diesen Prognosen nicht berücksichtigt.



Jenoptik veröffentlicht ihre Geschäftszahlen zu den ersten neun Monaten des laufenden Jahres am 12. November 2024.





