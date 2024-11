Die BP-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Anstieg an der Londoner Börse. Gegen Mittag notierte das Papier bei 3,84 GBP, was einem Plus von 0,5 Prozent entspricht. Trotz des jüngsten Kursrückgangs seit dem 52-Wochen-Hoch im April 2024 zeigt sich die Aktie relativ stabil. Das Unternehmen kündigte zudem ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm an, im Rahmen dessen am 5. November 2024 insgesamt 4.440.000 eigene Aktien erworben wurden.

Analysten optimistisch für BP-Zukunft

Experten sehen weiteres Potenzial für die BP-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5,18 GBP, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 0,609 USD je Aktie. Zudem plant BP, die Dividende auf 0,306 USD zu erhöhen, was die Attraktivität für Anleger steigern könnte. Trotz eines Umsatzrückgangs im letzten Quartal bleibt das Unternehmen profitabel und setzt auf strategische Maßnahmen zur Stärkung seiner Marktposition.

