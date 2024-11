BioNTech verzeichnet im dritten Quartal 2024 einen bemerkenswerten finanziellen Aufschwung. Der Mainzer Impfstoffhersteller erwirtschaftete einen Gewinn von 198,1 Millionen Euro, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorquartalsverlust von 808 Millionen Euro darstellt. Die Erlöse beliefen sich auf 1,24 Milliarden Euro, angetrieben durch die frühzeitige Markteinführung von Varianten-angepassten Covid-19-Impfstoffen in verschiedenen Regionen. Trotz dieser positiven Entwicklung senkte das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf das untere Ende der ursprünglich anvisierten Spanne von 2,5 bis 3,1 Milliarden Euro.

Fokus auf Zukunftstechnologien

Neben dem Covid-19-Geschäft treibt BioNTech die Entwicklung innovativer Therapien voran. In Zusammenarbeit mit Pfizer arbeitet das Unternehmen an einem Kombi-Impfstoff gegen Grippe und Covid-19, wobei derzeit Anpassungen des Impfstoffkandidaten geprüft werden. Zudem verzeichnet BioNTech Fortschritte in der Krebsforschung, insbesondere bei der Behandlung von Lungen- und Brustkrebs. Das Unternehmen strebt die erste Marktzulassung für ein Krebsmedikament im Jahr 2026 an, gefolgt von jährlichen Zulassungen im onkologischen Bereich.

