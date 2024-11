Washington - Bei der US-Präsidentschaftswahl liegt Donald Trump vorn.



In sechs von sieben sogenannten "Swing States" ist der frühere Amtsinhaber mehr oder weniger leicht in Führung, den ebenfalls hart umkämpften Bundesstaat North Carolina soll er nach Berechnungen mehrerer US-Sender bereits sicher gewonnen haben.



Die "New York Times" berechnete um kurz vor sechs Uhr deutscher Zeit die Wahrscheinlichkeit für einen Trump-Sieg auf 91 Prozent, mit steigender Tendenz.

© 2024 dts Nachrichtenagentur