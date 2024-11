NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 49 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Sie habe nach den jüngsten Quartalszahlen ihre operativen Gewinnschätzungen (Ebit) für die Jahre bis 2026 gesenkt und trage damit der fehlenden Verbesserung der Geschäftstrends Rechnung, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie bleibe aber optimistisch, was die Möglichkeiten des Logistikkonzerns angehe, das Ebit-Wachstum im Expressgeschäft ab dem laufenden Quartal voranzubringen. Die Enttäuschung am Markt über die Zahlen biete eine Kaufgelegenheit, da sie trotz des kurzfristig schwierigen Umfelds attraktive Wachstumsaussichten sehe./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 19:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2024 / 00:15 / GMT

DE0005552004