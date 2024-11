NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für eingebettete Rechnertechnologie habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Martin Comtesse am Mittwochmorgen nach Quartalszahlen. Der Bereich Software & Solutions rage heraus./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2024 / 01:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2024 / 01:52 / ET





ISIN: AT0000A0E9W5

