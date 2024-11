DJ COMPANY TALK/BMW stellt neues Aktienrückkaufprogramm in Aussicht

BMW kommt bei seinem aktuellen Aktienrückkaufprogramm schneller voran als erwartet und stellt den Aktionären ein weiteres Programm in Aussicht. Der Vorstand gehe davon aus, "der kommenden Hauptversammlung einen Tagesordnungspunkt vorzuschlagen, der eine erneute Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien in Höhe von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals beantragt", so Finanzvorstand Walter Mertl während der Medienkonferenz zum Ergebnis des dritten Quartals. Der Konzern halte an der Strategie fest, den Aktionären eine attraktive Rendite zu zahlen. "Das umfasst sowohl Dividendenzahlungen als auch Aktienrückkäufe", so der Manager.

Das aktuelle Rückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden Euro dürfte bereits bis April 2025 abgeschlossen werden. Das sei mehr als ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant, so Mertl.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2024 02:52 ET (07:52 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.