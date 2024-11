Die Hamburger Biotechfirma Evotec verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 einen leichten Umsatzrückgang von 1% auf 575,7 Millionen Euro. Trotz des herausfordernden Marktumfelds konnte das Unternehmen jedoch beachtliche Fortschritte in strategischen Partnerschaften und Schlüsselprojekten erzielen. Besonders hervorzuheben ist das robuste Wachstum im Bereich Just - Evotec Biologics, dessen Umsatz um beeindruckende 74% auf 128,7 Millionen Euro stieg. Dies unterstreicht die zunehmende Bedeutung des Biologika-Segments für das Unternehmen.

Transformation und Zukunftsaussichten

Evotec-Chef Christian Wojczewski betonte, dass das beschleunigte Transformationsprogramm den Weg für langfristiges profitables Wachstum ebnen werde. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 und erwartet einen Konzernumsatz zwischen 790 und 820 Millionen Euro. Trotz des negativen bereinigten EBITDA von 6 Millionen Euro in den ersten neun Monaten zeigt sich Evotec zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen. Die erfolgreiche Umsetzung des Prioritäten-Reset-Programms soll zu einer jährlichen EBITDA-Verbesserung von über 40 Millionen Euro führen und die Wettbewerbsposition des Unternehmens stärken.

